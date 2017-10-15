Обмін педагогами. Півсотні вчителів Львівщини з наступного тижня вчитимуть школярів Луганщини

У вівторок, 17 жовтня, півсотні вчителів Львівщини вирушать на схід України в межах проекту обміну педагогами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Там впродовж двох тижнів освітяни вчитимуть науки дітей Луганської області. У свою чергу, вчителі звідтіля приїдуть на Львівщину 20 жовтня та вчитимуть тутешніх школярів.

«Це вже втретє педагоги Львівщини та Луганщини обмінюються місцями праці. Обміни спрямовані на те, аби показати, що Україна – єдина. Направду, вчителі з великим задоволенням беруть участь у таких обмінах. І, щоголовне, повні сили та енергії повертаються додому», – наголошує голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.