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Через наїзд дитячої машинки біля Оперного театру госпіталізували пенсіонера

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 15 жовтня, о 14.00 на площі перед Оперним театром дитина наїхала на пенсіонера на дитячій машинці. Чоловік не втримався і впав, вдарившись головою об бордюр, його госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми давно не можемо дійти згоди з підприємцем, який дає в оренду дитячі машинки на проспекті Свободи. Сьогодні стався інцидент, коли дитяча машинка збила пенсіонера. Люди викликали швидку, після чого літнього чоловіка було госпіталізовано. Ми вважаємо, що це вже переходить всякі межі. По-перше, було травмовано людину. По-друге, не виключено, що дитина у будь-який момент на цій машинці може виїхати на дорожнє полотно. Я вважаю, що тут мають бути задіяні правоохоронні органи. Окрім цього, нагадаю, що підприємець не ніс ніякої відповідальності за пошкоджене комунальне майно: при вилученні дитячих машинок чоловіки побили автомобіль ЛКП “Муніципальна варта”. Надіємося, що цього разу відповідні органи звернуть увагу на те, що ці дитячі машинки в центрі міста можуть нести загрозу здоров’ю людей», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Додамо, що у Львові ніяк не можуть остаточно вирішити проблему незаконних атракціонів перед Оперним театром.

Фото, відео: Варта 1

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