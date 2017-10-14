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Олесь Гуменюк: «У спадок молодому поколінню поставили вагон Незалежності на рейки, але вони ще не досконалі»

Дарина Смеречанська

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Голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби Олесь Гуменюк про відзначення 75-річчя створення Української повстанської армії та День захисника України:

«Сьогодні велике свято. Пройдуть літа – народиться п’яте, шосте, десяте покоління і розгорнуть вони сторінки новітньої історії про національно-визвольну боротьбу. І будуть думати, вивчати, де така в світі ще є аналогія, щоби молоді хлопці, коли Україна була втягнута в бойню, не  маючи абсолютно нічого окрім патріотизму, почали боротьбу з чистого аркуша. Хлопці, які не мали ніякої абсолютно зовнішньої допомоги і союзників, а треба було відстоювати нашу рідну землицю від трьох окупантів. Я горджуся тим і шкодую звичайно, що не дожили кілька місяців наші славні лицарі-партизани, які воювали. Слава українській нації і новому поколінню, якому ми в спадок вагон Незалежності поставили на рейки, тільки ті рейки ще не досконалі. І вам продовжити те, що не встигли ми».

Джерело: ЛОДА

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