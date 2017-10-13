У Новому Роздолі рятувальники виявили у квартирі мертвого власника помешкання

У Новому Роздолі рятувальники забезпечили доступ до квартири, у якій загинув власник. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

12 жовтня о 17:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Новий Розділ на вул. Лесі Українки, 15 в одній з квартир п’ятиповерхового житлового будинку зачинився і тривалий час не відчиняє двері власник помешкання 1956 року народження. Фахівці пожежно-рятувального відділення ДПРЧ-11 м. Новий Розділ забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції, де було виявлено тіло власника.

Обставини встановлюють фахівці правоохоронних органів.