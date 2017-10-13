ОСТАННІ НОВИНИ

У Новому Роздолі рятувальники виявили у квартирі мертвого власника помешкання

Юлія Шпак

|

У Новому Роздолі рятувальники забезпечили доступ до квартири, у якій загинув власник. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

12 жовтня о 17:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Новий Розділ на вул. Лесі Українки, 15 в одній з квартир п’ятиповерхового житлового будинку зачинився і тривалий час не відчиняє двері власник помешкання 1956 року народження. Фахівці пожежно-рятувального відділення ДПРЧ-11 м. Новий Розділ забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції, де було виявлено тіло власника.

Обставини встановлюють фахівці правоохоронних органів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів