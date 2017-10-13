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На Львівщині двох посадовців лісгоспу ув’язнять за грошові махінації

Юлія Шпак

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Посадовців лісового господарства на Львівщині ув’язнять за грошові махінації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Перемишлянським відділом Золочівської місцевої прокуратури Львівської області підтримано державне обвинувачення у суді стосовно колишнього директора та головного бухгалтера державного підприємства «Бібрське лісове господарство».

Вказані особи обвинувачувались у отриманні кредитних коштів на суму 800 тис грн. Встановлено, що посадовці, зловживаючи службовим становищем, підробили офіційні документи і надали банку завідомо неправдиву інформацію що завдало місцевому бюджету тяжких наслідків.

Крім цього, колишньому директору інкримінувались злочини щодо заволодіння службовою квартирою та привласнення документів з корисливих мотивів.

За принципової позиції прокуратури, Перемишлянським районним судом Львівської області ухвалено обвинувальний вирок, згідно якого колишнього директора вказаного підприємства, за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.222, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з лісогосподарською діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Головного бухгалтера засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України до 5 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати посади у лісогосподарській сфері.

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