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У Пустомитівському районі водій-втікач переїхав пішохода

Олександр Косик

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На Пустомитівщині невстановлений автомобіль скоїв наїзд на пішохода. Травмований чоловік доставлений у лікарню. Поліцейські встановлюють обставини події, особу зловмисника та місцезнаходження транспортного засобу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Пустомитівське відділення поліції 10 вересня надійшла інформація про те, що на дорозі між селами Підбірці та Лисиничі близько 20.45 невстановлений автомобіль скоїв наїзд на чоловіка.

Як попередньо встановили поліцейські, потерпілим виявився 31-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП він отримав тяжкі тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні. Медики діагностували у чоловіка політравму, забій грудної клітки, закриту черепно-мозкову травму, тупу травму живота.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зараз працівники поліції проводять заходи, спрямовані на встановлення особи водія, причетного до скоєння ДТП, та місцезнаходження автомобіля, яким він керував.

Просимо усіх, хто володіє інформацією щодо цієї дорожньо-транспортної пригоди чи став її очевидцем, зателефонувати на оперативну лінію «102».

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