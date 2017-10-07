У Львові зібрались «заманювати» працівників у міську раду квартирами

На пленарному засіданні депутат від фракції партії БПП «Солідарність» висловився щодо браку кваліфікованих кадрів у міській раді. Щоб привабити талановитих працівників, депутат запропонував придбати за бюджетні кошти службові квартири, які згодом ці працівники зможуть приватизувати.

На думку Григорія Козловського, перепоною для роботи у Львові для багатьох професійних працівників є відсутність житла і неспроможність орендувати тут квартиру. Натомість службове житло, яке через 5-10 років можна буде приватизувати, спричинить приплив фахових кадрів.

«Ми разом маємо подумати над алгоритмом, щоб років через 5-10 дати можливість цьому молодому спеціалісту приватизувати цю квартиру. Я думаю, що некваліфікований спеціаліст приносить більше збитків, а фаховий зекономить нам більше грошей», – сказав Григорій Козловський.

Міський голова Андрій Садовий дав доручення директорці департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірині Маруняк спільно з керівниками юридичного та фінансового департаментів пропрацювати процедуру придбання службових квартир і винести це питання на розгляд виконкому та сесії.

«Це дуже серйозна пропозиція, бо ми по-іншому кадрів не будемо мати. Сьогодні треба дивитися, хто є толковий в інших містах, запрошувати», – наголосив Садовий.

Джерело: Інформаційний портал депутатів ЛМР