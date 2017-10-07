На Львівщині подвір’я будинку судді закидали «коктейлями Молотова»?

У Стрию одному із суддів подвір’я закидали пляшками з невідомою речовиною. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі судової влади України.

Вища рада правосуддя під час засідання 3 жовтня 2017 року розглянула повідомлення судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області Бораковського Василя Мироновича про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Доповідач – член Вищої ради правосуддя Тетяна Малашенкова поінформувала, що у жовтні 2016 року надійшло повідомлення судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області Бораковського В.М., який вказав, що в ніч із 5 на 6 жовтня 2016 року за місцем його проживання невідомі особи вчинили спробу знищення його майна, закидавши подвір’я пляшками з невстановленою рідиною. Оскільки на цей момент він обіймав посаду голови суду, то зазначені дії пов’язував виключно зі своєю професійною діяльністю.

Суддя Бораковський В.М. звернувся із повідомленням про вчинення злочину до Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області. Злочин було кваліфіковано органом досудового слідства та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 15, частиною другою статті 194 Кримінального кодексу України.

Після направлення Вищою радою правосуддя запиту до Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області було отримано відповідь, що злочин перекваліфіковано за частиною другою статті 378 Кримінального кодексу України, а Бораковського В.М. допитано як потерпілого.

Однак на запит члена Вищої ради правосуддя у 2017 році відомостей щодо результатів розгляду вказаного кримінального провадження зі Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області не надійшло.

«Розглянувши повідомлення судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області Бораковського В.М. про втручання у діяльність як судді щодо здійснення правосуддя, Вища рада правосуддя ухвалила звернутися до Головного управління Національної поліції у Львівській області стосовно надання інформації про розслідування та розкриття злочину, вчиненого щодо судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області Бораковського Василя Мироновича у відповідному кримінальному провадженні», – зазначили у Вищому суді.