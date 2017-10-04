У вересні кількість пасажирських перевезень у аеропорті «Львів» збільшився на 40%

За результатами діяльності ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» у вересні 2017 р. авіаперевезеннями скористалися 119,4 тис. пасажирів, що на 40,3% більше, ніж у вересні 2016 р. (85,1 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1182, що на 29,9% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (910). По це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

Загалом, за січень-вересень 2017 р. пасажиропотік зріс на 47,8% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (556,3 тис. пасажирів) і досяг позначки в 822,2 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 37%, з 6571 до 8995.

Середньомісячний показник приросту пасажиропотоку за вісім місяців 2017 р. склав 50%.