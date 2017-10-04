У п’ятницю на львівському еко-форумі компанія «Egis» презентуватиме проект сміттєпереробного заводу

У Львові, 5-6 жовтня, за ініціативи Асоціації водоканалів України «Укрводоканалекологія» та сприяння Міністерства екології та природних ресурсів відбудеться Міжнародний Екологічний Форум «Вода та Енергія», повідомляє прес-служба Львівської міськради.

На цьогорічному еко-форумі обговорять реформи в екологічному законодавстві, європейський досвід реорганізації ринку комунальних послуг, технологічні інновації у сфері охорони навколишнього середовища, політику заміщення традиційних енергоресурсів альтернативними джерелами енергії. Також буде ряд дискусійних панелей, де говоритимуть про поводження з твердими побутовими відходами й перетворення їх на енергію.

Завтра, під час першого дня Форуму, відбудеться підписання меморандуму про співпрацю між містом Львовом та Національним Фоном охорони навколишнього середовища і водного господарства (Польща). А під час другого дня Форуму, 6 жовтня, буде запрезентовано успішні практики поводження з ТПВ, під час чого французька компанія «Egis» представить проект будівництва сміттєпереробного заводу у Львові.

Основною цільовою аудиторією Еко-Форуму є муніципальні органи влади, керівники комунальних водопостачальних підприємств, керівники промислових підприємств, як перебувають у гострій фазі пошуку інвесторів для модернізації інфраструктури відповідно до законодавства ЄС.

Під час Еко-Форуму «Вода та Енергія» триватиме Виставка Інноваційних Технологій, до участі у якій залучені підприємства та компанії, виробники й постачальники обладнання та устаткування для очищення природних і стічних вод, переробки та сортування відходів, засоби автоматизації технологічних процесів, економії енергоресурсів, транспортування води, новітніх «зелених» рішень для промисловості та домогосподарств.

Реєстрація на Еко-Форум тут.

Програма ЕКО-Форуму тут.