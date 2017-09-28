Грибовицьке сміттєзвалище рекультивовуватимуть по 30 євро за квадратний метр

Рекультивовувати Грибовицьке сміттєзвалище збираються за 30 євро за квадратний метр. Про це сьогодні, 28 вересня, під час прес-конференції повідомив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, більша частина коштів на рекультивацію – це грантові кошти ЄБРР. Як відомо, ЄБРР виділить Львову 10 млн євро грантових коштів та 25 млн євро – кредитних.

«Здебільшого грантовою складовою фінансуватиметься більше заходів на Грибовичах. Максимальний об’єм фінансування, який ми можемо отримати за грантового фонду – 10 млн євро. Ми на всю цю суму робимо заявку… Нам треба буде комплексний проект рекультивації перевести через громадське обговорення,пройти експертизу, і з усім цим прийти до суду і переконати їх, що сьогодні проект готовий до рекультивації і можна братися до роботи», – розповів він і нагадав, що сьогодні прокуратура заборонила проводити роботи на полігоні.

В. Ноздря додав, що за 30 днів до проведення громадського обговорення зроблять оголошення.

За словами посадовця, більша частина коштів на Грибовицьке сміттєзвалище – грантові. Ціна одного квадратного метру – 30 євро, отож 40 га обійдуться в 11,4 млн грн.

«На рекультивацію витрачати кредитні кошти – я не прихильник цього – це навантаження на бюджет міста. Якщо ми зможемо мати контрольований бюджет у межах 15 млн євро на комплексний проект рекультивації, він пройде екологічну експертизу, то будемо триматися у цих межах. Більша частина буде грантова складова. Що треба буде до фінансувати з кредитних коштів – будемо дофінансовувати», – каже він.

Нагадаємо, нещодавно сесія міськради Львова погодила«сміттєвих» кредитів майже на 100 мільйонів євро.