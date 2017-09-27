Рибка з «Привокзального». У пацієнтів інфекційної лікарні підтвердили сальмонельоз

Десятьом пацієнтам Львівської обласної інфекційної лікарні, яких госпіталізували після куштування вудженої риби з ринку «Привокзальний», підтвердили діагноз сальмонельоз. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспоживслужбі.

Станом на 26 вересня госпіталізовано 59 осіб, з них 6 дітей. 5 осіб (з низ 1 дитина) відмовились від госпіталізації, знаходяться на амбулаторному лікуванні. Хворі вживали скумбрію гарячого копчення, яку придбали на торговому прилавку ТзОВ «Привокзальний» ринок.

10-ти хворим, що перебувають на стаціонарному лікуванні лабораторно підтверджений діагноз «сальмонельоз»; іншим хворим даний діагноз встановлено клінічно.

Управлінням Держпродспоживслужби у м. Львові проведено позапланову перевірку торгової точки ФОП Амбарцумова А.А., з якої реалізовувалась риба, що виготовлялася нелегально фізичною особою в домашніх антисанітарних умовах. На момент перевірки торгова точка не функціонувала.

Державна реєстрація потужності оператора ринку не проведена.

Як відомо, в одному із зразків риби експерти виявили сальмонелу.