Наступного року на місці колишнього Російського культурного центру з’явиться Будинок воїна

У колишньому приміщенні Російського культурного центру, що на вулиці Короленка, 1а у Львові, до 14 жовтня 2018 року планують відкрити Будинок воїна. Про це сьогодні, 27 вересня, під час брифінгу повідомив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне сьогодні у Львівській обласній раді відбулося обговорення долі колишнього приміщення Російського культурного центру за участі АТОвських організацій. Після цього всі учасники обговорення оглянули будівлю, яка перебуває у жалюгідному стані.

«Коли вперше наша робоча група сюди потрапила, ми жартували, що це шматок «руского міра» у Львові. Ми жахнулися», – сказав Гірняк.

Також він розповів про те, що ремонт будівлі обійдеться мінімум у 5,5 млн гривень.

«4 травня так званий Російський культурний центр звідти виселили. Далі ми передбачили в бюджеті 170 тисяч на проектно-кошторисну документацію. Вона потягне серйозну суму – плюс-мінус 5, 5 мільйонів гривень», – додав В. Гірняк.

Під час обговорення майже всі учасники дійшли висновку, що у приміщенні на Короленка має бути розміщений Музей російсько-української війни та Революції Гідності.

«Керівництво обласної ради поставило собі за мету до 14 жовтня 2018 року відкрити Будинок воїна чи ветерана. Поки що це умовна назва», – додав заступник ЛОР.

«Ми сьогодні зібрали представників громадських організацій, пов’язаних з АТО, та учасників АТО, щоби спільно вирішити, що тут робити. І поставили собі дедлайн: до кінця жовтня маємо визначитися, що тут буде, яка організаційно-правова форма. Думаю, що спільно ми приймемо рішення», – наголосив Гірняк.

Зазначимо, що значну частину коштів на ремонт будівлі збираються виділити з обласного бюджету, а також хочуть залучати кошти благодійників.