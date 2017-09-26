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Як захистити дітей від опіків: поради медиків батькам

Вероніка Рой

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Для того, щоб уберегти дітей від опікових травм, дорослі повинні дотримуватися певних правил безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, діти різного віку інколи торкаються неізольованих проводів, оголених контактів електропроводів, вставляють у розетки шпильки, цвяхи, що нерідко призводить до опіків, ушкодження електричним струмом.

Основні поради батькам:

– стежити за тим, щоб під час прийому гарячої рідкої їжі діти не перекидали на себе чашки, тарілки тощо;

– переносити посуд з гарячою рідиною в місцях квартири (або дитячих установ) з підвищеною увагою і обережністю;

– не дозволяти дітям перебувати поруч під час приготування їжі, миття посуду, прання білизни, прасування;

– ховати сірники, запальнички в недоступних для дітей місцях;

– зберігати їдкі кислоти, луги та інші отруйні речовини в місцях, недоступних для дітей;

– не допускати дітей близько до печі і предметів під напругою (електроплитка, праска, чайник тощо);

– не відлучатися від дітей під час їх купання.

Принципи запобігання побутового травматизму різні, але головним з них є постійна турбота старших про безпеку дітей. Дорослі мають виховувати в дітях обачливість та обережність. Особливо при поводженні з вогнем і небезпечними приладами. Не можна залякувати дитину. Правильніше час-від-часу розповідати про різні нещасні випадки. З малими дітьми треба бути постійно насторожі, усувати з їхнього шляху небезпечні предмети, а старшим дітям пояснювати небезпеку, яку несуть в собі необдумані вчинки.

Цьогоріч, з 23 до 31 вересня на Львівщині лікарі із госпіталю у Бостоні проводять огляд та операції маленьким українським пацієнтам з травмами опісля опіків. За 7 років дії програми лікарі із США більше 1000 дітей та провели 200 оперативних втручань.

 

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