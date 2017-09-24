Копчена риба «вклала» на лікарняні ліжка 38 людей. Відкрито кримінал

За фактом масового отруєння людей у Львові поліцейські відкрили кримінальне провадження. Встановлено, що усі потерпілі вживали копчену рибу, придбану в одному з кіосків на ринку «Привокзальний» у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

У Франківський відділ поліції 22 вересня надійшло повідомлення про те, що в інфекційну клінічну лікарню на стаціонар поступило шість дорослих осіб з діагнозом: «гостра кишкова інфекція».

Поліцейські встановили, що всі госпіталізовані вживали рибу гарячого копчення, яку напередодні придбали в одному з кіосків на ринку «Привокзальний» у Львові. Станом на 24 вересня на лікуванні у медичних закладах перебувають 38 осіб, з яких п’ятеро дітей.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

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