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Львів'ян запрошують на осінній обмін одягом

Дарина Смеречанська

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У Львові 7 жовтня відбудеться акція із обміну одягом «Бери-Давай-Міняй». Про це повідомляють організатори заходу.

Отож, львів’ян запрошують на осінній обмін речами, який проходитиме 7 жовтня з 14 до 16 год. на площі Ринок, 42.

«З новим сезоном, ми хочемо свіжих кольорів. Ми живемо у світі надвиробництва і водночас багато людей не мають змоги придбати собі одяг.

Ми запрошуємо на дружню акцію обміну одягом:
-оновлюємо гардероб
-формуємо екологічний стиль мислення і поведінки
-дізнаємося більше, де і як шиється одяг(включно з нашою країною)

Запрошуємо приносити:
– чистий одяг у хорошому стані, без парфумування, яким ви хочете поділитися
– книжки, якими ви хочете поділитися і біжутерію

Умови:
– ви берете речі зі шафки, які у доброму стані, але ви їх не носите.
– принести відібране і віддати або обміняти на одяг(речі), який подобається
– просто прийти, може вам щось пригледиться і підійде по розміру

Кожна учасниця і учасник відповідальні за речі, які принесли. Якщо ніхто не обере річ, ви забираєте її з собою або за бажанням ми відносимо речі у контейнери Спільнота «Емаус – Оселя»(вул. В. Винниченка)», – наголошують організатори.

Детальніша інформація за тел.: 0966548070

Фото: ekolady.com

 

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