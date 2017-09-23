Львів'ян запрошують на осінній обмін одягом

У Львові 7 жовтня відбудеться акція із обміну одягом «Бери-Давай-Міняй». Про це повідомляють організатори заходу.

Отож, львів’ян запрошують на осінній обмін речами, який проходитиме 7 жовтня з 14 до 16 год. на площі Ринок, 42.

«З новим сезоном, ми хочемо свіжих кольорів. Ми живемо у світі надвиробництва і водночас багато людей не мають змоги придбати собі одяг.

Ми запрошуємо на дружню акцію обміну одягом:

-оновлюємо гардероб

-формуємо екологічний стиль мислення і поведінки

-дізнаємося більше, де і як шиється одяг(включно з нашою країною)

Запрошуємо приносити:

– чистий одяг у хорошому стані, без парфумування, яким ви хочете поділитися

– книжки, якими ви хочете поділитися і біжутерію

Умови:

– ви берете речі зі шафки, які у доброму стані, але ви їх не носите.

– принести відібране і віддати або обміняти на одяг(речі), який подобається

– просто прийти, може вам щось пригледиться і підійде по розміру

Кожна учасниця і учасник відповідальні за речі, які принесли. Якщо ніхто не обере річ, ви забираєте її з собою або за бажанням ми відносимо речі у контейнери Спільнота «Емаус – Оселя»(вул. В. Винниченка)», – наголошують організатори.

Детальніша інформація за тел.: 0966548070

Фото: ekolady.com