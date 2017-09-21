В Україну хотіли ввезти підручник з англійської, що прославляє Сталіна та спотворює історію

Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Етніктрейд» у видачі дозволу на ввезення з Росії книги Я.О. Кліма «700 новых устных тем по английскому языку». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Рішення прийнято на підставі висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Експерти звернули увагу на тексти, з яких російське видавництво ООО «Хит книга» скомпонувало посібник для вивчення англійської мови учнями одинадцятих класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

Зокрема, один із текстів присвячено Іосіфу Сталіну, прославлянню його диктаторських методів: «В очень короткий промежуток времени он сумел сделать из аграрной страны действительно сильную державу. Вероятно, это было бы невозможно без сильного, но жесткого характера, какой был у Сталина, и огромного количества русских людей, отдавших свои жизни на благо страны».

В іншому тексті про історію Росії читаємо: «Первое русское государство включало в себя Киев, Новгород, Владимир».

«Ми маємо яскравий приклад того, як пропаганда імперських геополітичних доктрин держави-агресора проникає навіть в посібник з вивчення англійської мови, – говорить член експертної ради Держкомтелерадіо Алла Ковтун. – Навмисне перекручення історії, коли слідом за Анною Ярославівною «російським» стає вже й Київ, нав’язування імперських ідеологічних доктрин, виправдовування диктатури Сталіна, а отже, відповідно, й злочинів Путіна, переслідує одну мету – зміцнити міф про наддержаву Росію, створити ідейне підґрунтя повернення України та інших незалежних вже від імперії країн у сферу домінування держави-агресора. Отже, російська пропаганда має різні, у тому числі і завуальовані форми. До цього мають бути готовими українські книго розповсюджувачі і ретельніше обирати видання для ввезення в Україну. Відповідальніше слід ставитися й рецензентам до книг, на які вони надають наукові висновки. Зокрема, на цей, так званий, посібник з англійської є позитивна рецензія від члена НСПУ, редактора однієї з київських газет»

Відповідно до статті 281 Закону України «Про видавничу справу» та на підставі негативного висновку експертної ради Держкомтелерадіо своїм наказом відмовив ТОВ «Етніктрейд» у видачі дозволу на ввезення в Україну видання «700 новых устных тем по английскому языку».

Нагадаємо, що, починаючи з 18 травня 2017, до Держкомтелерадіо надійшло на розгляд майже 4 000 заяв від суб’єктів господарювання на видачу дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України. Станом на 20 вересня надано 13 відмов на підставі негативного висновку експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.