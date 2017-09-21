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У Львові на місці автостоянки зведуть житловий комплекс?

Катерина Родак

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4 жовтня 2017 року у Львові відбудеться громадське слухання щодо доцільності будівництва багатоповерхового будинку на місці автостоянки на вул. Трускавецькій.

Місце проведення : Велика сесійна зала Львівської міської ради (каб. 202), м. львів, пл. Ринок, 1. Початок о 18.00.

Згідно пояснювальної записки до проекту, площа проектованої ділянки – 0,6256 га. На проектованій території передбачається розміщення 5 житлових секцій, з яких 2 – 10 пов, 2 – 8пов, 1 – 7пов. В перших поверхах розмішені об’єкти громадського використання.

У  межах ДПТ передбачено наступні види використання території:

– території житлової багатоповерхової забудови;

– території громадської забудови (торгівля,соцкультпобут в перших поверхах);

– території транспортного використання – проїзди, парковки;

– території зелених насаджень – майданчики.

Як відомо, перші громадські слухання щодо цього будівництва проходили навесні цього року – тоді громада висловилась проти

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