На Львівщині суд залишив без покарання жінку, що викинула своє новонароджене маля у колодязь

Бродівський районний суд засудив жінку, яка вбила власну дитину, кинувши її в колодязь одним роком іспитового терміну. Про це йдеться у вироку суду за 15 вересня 2017 року, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у вироку суду, 19 червня 2017 року біля 15.30 год., перебуваючи у господарському приміщенні сараї, що розташований на господарстві по місцю її проживання будучи вагітною 40 повних тижнів, не перебуваючи на обліку в медичному закладі, самостійно без медичної допомоги народила живу доношену дитину, чоловічої статті. Після цього, бажаючи настання смерті новонародженої дитини обвинувачена взяла поліетиленовий пакет, у який помістила новонародженого разом із плацентою і плодовою оболонкою.

Пакет жінка зав’язала і кинула у колодязь глибиною сім метрів, що розміщений на господарстві по місцю її проживання. Під час падіння новонароджений отримав тупу закриту черепно-мозкову травму у вигляді крововиливів в м’які тканини голови, в м’які мозкові оболонки та в речовину головного мозку, що відповідно до висновку експерта № 533/2017 від 19.06.2017 призвело до набряку головного мозку і його смерті.

Таким чином обвинувачена своїми умисними діями, що виразились в умисному вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів, скоїла кримінальне правопорушення,передбачене ст.117 КК України.

«У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину у скоєнні злочину при вказаних в обвинуваченні обставинах. На поставлені запитання дала показання про те, що дійсно вона 19 червня 2017 року біля 15.30 год., народила дитину, хлопчика, після чого взяла поліетиленовий пакет, у який помістила новонародженого разом із плацентою і плодовою оболонкою, який кинула у колодязь, що розміщений на її господарстві. Шкодує, що вчинила неправомірно, щиро розкаюється та просить суворо не карати», – йдеться у вироку суду.

Суд вважає доведеним, що обвинувачена вчинила злочин.

кримінального правопорушення та не становить небезпеки для громадського суспільства.

Обставинами, які пом’якшують покарання жінки суд визнає визнання вини та її щире каяття.

Таким чином суд постановив визнати жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання у виді одного року позбавлення волі.

Водночас цим ж вироком засуджену звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном один рік.