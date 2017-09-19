ОСТАННІ НОВИНИ

Цьогоріч спалах грипу буде сильнішим. Лікарі нагадують про вакцини

Соломія Григор'єва

|

На Львівщині стартує сезонний підйом захворюваності на грип та ГРВІ. Лікарі попереджають, що цьогоріч він може бути сильнішим ніж передні роки. Про це сьогодні під час брифінгу розповіла головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з епідеміології Наталія Тімко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Цього року очікується новий штам грипу Н1N1 Мічіган, які приходить на заміну звичного нам Каліфорнія, тому очікується, що кількість захворілих буде більшою. Наскільки цей вірус буде викликати ускладнення, чи будуть летальні випадки, наразі фахівці спрогнозувати не можуть», – сказала Наталія Тімко.

Епідеміолог зазначила, що для захисту найкращим рішенням є вакцинація.

«Жодна людина з числа померлих від грипу в останніх епідсезонах не була вакцинована. Тобто вакциновані від грипу люди не помирають. Так само можна сказати і про вакцинованих від інших інфекційних захворювань. Якщо є створений і доведений від чогось захист, набагато простіше ним скористатись, ніж потім потрапляти на лікарняні ліжка», – додала Н. Тімко.

Для того, щоб зробити щеплення від грипу, потрібно звернутись до лікаря. Він виписує рецепт, з яким пацієнт звертається в аптеку та купує вакцину (яку потрібно буде переносити в сумці-холодильнику чи холодовому елементі). З вакциною і чекою, де написано, коли людина її придбала, потрібно прийти до кабінету щеплень, пройти огляд у лікаря і, якщо немає протипоказань, зробити вакцинацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів