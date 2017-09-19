Цьогоріч спалах грипу буде сильнішим. Лікарі нагадують про вакцини

На Львівщині стартує сезонний підйом захворюваності на грип та ГРВІ. Лікарі попереджають, що цьогоріч він може бути сильнішим ніж передні роки. Про це сьогодні під час брифінгу розповіла головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з епідеміології Наталія Тімко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Цього року очікується новий штам грипу Н1N1 Мічіган, які приходить на заміну звичного нам Каліфорнія, тому очікується, що кількість захворілих буде більшою. Наскільки цей вірус буде викликати ускладнення, чи будуть летальні випадки, наразі фахівці спрогнозувати не можуть», – сказала Наталія Тімко.

Епідеміолог зазначила, що для захисту найкращим рішенням є вакцинація.

«Жодна людина з числа померлих від грипу в останніх епідсезонах не була вакцинована. Тобто вакциновані від грипу люди не помирають. Так само можна сказати і про вакцинованих від інших інфекційних захворювань. Якщо є створений і доведений від чогось захист, набагато простіше ним скористатись, ніж потім потрапляти на лікарняні ліжка», – додала Н. Тімко.

Для того, щоб зробити щеплення від грипу, потрібно звернутись до лікаря. Він виписує рецепт, з яким пацієнт звертається в аптеку та купує вакцину (яку потрібно буде переносити в сумці-холодильнику чи холодовому елементі). З вакциною і чекою, де написано, коли людина її придбала, потрібно прийти до кабінету щеплень, пройти огляд у лікаря і, якщо немає протипоказань, зробити вакцинацію.