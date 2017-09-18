Завтра у Львові відбудеться форум девелоперів

Цього вівторка, 19 вересня, у Львові відбудеться форум девелоперів з питань містобудування. Під час заходу заплановано обговорити останні зміни до законодавства та інші актуальні питання галузі. Форум організовують Асоціація західноукраїнських забудовників та Львівська міська рада. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Захід розпочнеться о 10.00 год. у приміщенні Ратуші за адресою: пл. Ринок, 1, велика сесійна зала, каб. 202.

Форум девелоперів з питань містобудування покликаний заповнити певні інформаційні прогалини та започаткувати формат конструктивного діалогу між представниками бізнесу та органами державної влади і місцевого самоврядування.

Як повідомили в Асоціації західноукраїнських забудовників, у червні поточного року набули чинності зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що вплинули на процес отримання дозвільної документації та внесли суттєві корективи в сфері будівництва. Уже три місяці ринок існує в нових умовах, проте деякі питання досі потребують обговорень.

Тематика дискусій пов’язана з перспективами містобудування в умовах сьогодення, проблематикою незаконних забудов, баченням підприємців та міської влади подальшої перспективи розвитку галузі.

Також буде обговорено практичні аспекти застосування законодавчих новацій в містобудуванні, зокрема позицію контролюючих органів всіх рівнів щодо здійснення нагляду за діяльністю суб’єктів містобудування.

Участь у форумі візьмуть представники провідних девелоперських, проектних і консалтингових компаній Львівщини, ІДАБК у місті Львові, департаменту ДАБІ у Львівській області, центрального апарату ДАБІ України та Львівської міської ради.

Організатори очікують, що результати проведених дискусій стануть основою для напрацювання «дорожньої карти» з врегулювання наявних проблемних питань та заповнення прогалин, які існують на практиці.

Детальніше з програмою заходу можна ознайомитись на сайті Асоціації західноукраїнських забудовників: https://azuz.org.ua/news/programa-forumu-developeriv-zahidnoyi-ukrayiny/

Участь у форумі для представників будівельної галузі є безкоштовною. Для участі та отримання запрошення необхідно зареєструватись за посиланням: https://goo.gl/T8UxMZ