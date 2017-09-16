На одеський табір, в якому під час пожежі згоріли діти, минулоріч витратили 11 мільйонів

Управління капітального будівництва Одеської міськради влітку 2016 року освоїло 11,08 млн грн. на додаткових роботах по реконструкції дитячого табору «Вікторія», серед яких були роботи і по встановленню автоматичної пожежної сигналізації. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пише видання «Наші гроші».

10 червня УКБ уклало з ТОВ «Юг-Укрстрой» угоду на виконання додаткових робіт по реконструкції табору по вул. Дача Ковалевського, 93, не зазначених у початковій проектно- кошторисній документації, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для завершення проекту.

«Додаткові роботи виникли при виконанні робіт по установці автоматичної пожежної сигналізації (двох поверхові спальні корпуси №1-№4), по благоустрою території, по внутрішньо майданчиковому електроосвітленню та електропостачанню, по виконанню будівельних робіт та інше», – вказано в обгрунтуванні переговорної процедури з фірмою, яка була підрядником і по основним роботам з реконструкції.

Також у «ВДЗ» розміщено звіт про виконання цього додаткового договору, за яким сума оплати становила 11 081 088 грн.

Основний підряд на реконструкцію табору вартістю 22,22 млн грн. «Юг-укрстрой» виграло у липні 2015 року. Переговорну процедуру на додаткові роботи дозволяється проводити, якщо їх вартість становить не більше 50% від основної угоди. У цьому випадку додаткові роботи включно з непередбаченою пожежною сигналізацією було оцінено у 49% від основного кошторису.

За даними сайту «Youcontrol», у «Юг-укрстроя» є дві ліцензії – одна від Державної архітектурно-будівельної інспекції на створення об’єктів архітектури і одна була отримана у грудні 2016 року (вже після виграшу підряду на реконструкцію «Вікторії») у територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Одеської області, на що саме – невідомо. Даних про наявність у фірми ліцензії від Держслужби з надзвичайних ситуацій на роботи протипожежного значення – також немає.

У тендерній документації основного контракту був розділ про «улаштування втоматичної установки пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу». Однак з додаткової угоди невідомо що ще знадобилось зробити для освоєння додаткових мільйонів на цьому пункті кошторису.

При цьому одеська поліція ще у травні 2016 року порушила кримінальне провадження №12016161470001082 по реконструкції «Вікторії».

«Встановлено, що посадовими особами ТОВ «Юг-Укрстрой» та ПП «Моноліт» для проведення тендерного конкурсу надано документи, що містять однакові відомості щодо належності одного і того самого обладнання, наявність якого передбачена умовами тендерного конкурсу, кожному із підприємств, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей», – вказано у ухваліМалиновського райсуду Одеси про доступ до тендерних документів у мерії.

Ця ухвала датована 14 червня 2016 року і жодних нових даних у судовому реєстрі про рух слідства від того часу не було.

Ці закупівлі проводило Управління капітального будівництва Одеської міськради під керівництвом Бориса Панова, який і підписував тендерні документи. За даними видання «368.media», Панова ще у 2015 році підозрювали у службовій халатності по справі щодо підрядів УКБ і фірми «Ростдорстрой» з групування мера Одеси Генадія Труханова по каналізації Одеси на гроші Світового банку.

Компанія «Юг-Укрстрой» належить Світлані Донченко, «Моноліт» заснувала Любов Резнікова. Вони є бізнес-партнерками – обидві входять до складу засновників ТОВ «Пасажирська канатна дорога», що орендувало на 49 років єдину в Одесі канатну дорогу.

«Юг-Укрстрой» виграло низку будівельних підрядів в Одесі в 2011 році на 50,13 млн грн. Потім компанія не вигравала тендерів до 2015 року, і з того часу виграла підряди на 411,00 млн грн.

У тому числі фірма в березні 2017 року виграла 29,20 млн грн. на «Капітальний ремонт стадіону та елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93. (Коригування)».

Саме це і є адресою табору «Вікторія», на території якого вночі 16 вересня 2017 року згоріла двоповерхова деревяна будівля і були знайдені два обгорілих трупи дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх 2006-го року народження, дівчинка з діагнозом: забиття хребта, тупа травма черева, хлопчик з діагнозом: отруєння продуктами горіння.

«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України», – повідомили в прес-службі поліції Одеської області.