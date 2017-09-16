На місці пожежі у дитячому таборі Одеси знайшли рештки третьої дитини

Кількість жертв пожежі в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі зросла до трьох. Рештки ще однієї дитини знайшли на місці пожежі, повідомила поліція Одеської області у Facebook.

Раніше повідомляли про двох загиблих дівчат. Ще трьох дівчат забрали до лікарні.

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що всі загиблі при пожежі дівчатка (8-річна Софійка, 9-річна Настя та 12-річна Сніжана) були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю «Адель».

В результаті трагедії в Одеській області оголосили жалобу.

Директора табору затримали як посадовця, який «безпосередньо відповідає за діяльність цієї установи», повідомив керівник поліції Одещини Дмитро Головін.

«Запобіжний захід буде вирішувати суд!» – написав він у Facebook.

Крім того, в Одеській міськраді повідомили, що і директора табору, і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку, відсторонили від виконання обов’язків.

Нагадаємо, управління капітального будівництва Одеської міськради влітку 2016 року освоїло 11,08 млн грн на додаткових роботах по реконструкції дитячого табору «Вікторія», серед яких були роботи і по встановленню автоматичної пожежної сигналізації.

Новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, встановлена ​​в муніципальному дитячому таборі “Вікторія” минулого року, на момент пожежі в ніч на суботу була відключена.

Про це в ході позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській ОДА повідомили керівники ГУ ДСНС в Одеській області, пише «Думська».

Фото: umoloda.kiev.ua