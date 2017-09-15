У Львові пообіцяли провести конкурс на керівника міського управління транспорту

У Львові найближчим часом мають провести конкурс на керівника управління транспорту. Про це сьогодні, 15 вересня, під час брифінгу повідомив заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, конкурс не оголошували раніше через брак фахівців.

«Найближчим часом ми оголосимо конкурс. Я переглянув резюме, за півроку є 16-17 людей. Якби був ринок фахових людей, то нема питань – оголошуємо конкурс і вибираємо найкращого. А приходить багато теоретиків, щоб написати стратегію, бачення. У нас це вже було. Коли треба писати юридичні договори, то ми сидимо тут департаменті і самі пишемо. Треба знати цей ринок, знати проблеми», – розповів посадовець.

Він уточнив, що конкурс оголосять у найближчий місяць.

Я думаю, у найближчий місяць.

Також він додав, що у перспективі бачить на цій посаді Олега Партику, який сьогодні виконує обов’язки керівника управління транспорту.

Нагадаємо, учора під час сесійного засідання депутати Львівської міськради підняли питання про призначення керівника управління транспорту, нагадавши, що вже півроку ця посада є вакантною.

Фото: Гал-інфо