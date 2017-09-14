Завідуючі львівських дитсадків «запаковують» групи більшою кількістю малюків, ніж це дозволено

На кожні 100 місць цьогоріч у львівських дитсадках претендують 175 дітей. Це один із найвищих показників наповненості ДНЗ в Україні. Про це сьогодні, 14 вересня, під час сесійного засідання Львівської міської ради повідомила депутатка Юлія Гвоздович, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, частина груп критично переповнені, багато батьків отримують відмови.

«Нестача місць породжує ризики (а, певно, і випадки) корупції. Із 15 серпня у Львові запрацювала нова платформа для електронної реєстрації дітей у ДНЗ, однак із нею у батьків виникло не менше, а ще більше проблем і суперечностей. Також громадська рада при управлінні освіти ЛМР виявила, що в деяких садочках Львова діти бавляться страшенно застарілими та зламаними іграшками», – заявила вона.

Відтак Юлія Гвоздович просить управління освіти надати їй копії документів про використані кошти на розробку та підтримку електронної системи реєстрації в дошкільні заклади міста Львова, внести цілу низку змін до порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів Львова; надати їй копії підтверджуючих документів, за якими новобудови міста отримають «свої» дитсадочки, як це передбачають відповідні нормативні акти. Також депутатка просить чиновників передбачити у 2018 році кошти на оновлення іграшок та спортивного обладнання в ДНЗ.

Вона також зазначила, що завідуючі дитсадків дуже часто набирають у групи більше дітей, ніж це можливо, таким чином «запаковують» садочки.

Фото: Львівська газета