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У Львові попрощалися із ветераном ОУН-УПА Дарією Полюгою

Вероніка Рой

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Сьогодні, 13 вересня, на Личаківському кладовищі провели в останню путь медсестру УПА Дарію Палюгу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Чин похорону відбувся у каплиці Івана Хрестителя, після чого процесія рушила до Личаківського кладовища.

Попрощатися з учасницею українського визвольного руху прийшли рідні, близькі, колишні побратими, представники влади та усі небайдужі.

Дарію Полюгу, що відійшла у вічність на 92-му році життя, поховали на полі №52 у родинному гробівці.

Довідково:

Дарія Палюга (у дівоцтві Масюк) народилася 4 березня 1926 року в м. Яворів на Львівщині. Закінчила шість класів «Рідної школи».

У 1944 році пройшла вишкіл медсестер, який проводив лікар куреня УПА «Переяслави», відомий поет та ідеолог українського націоналізму Юрій Липа.

Була одружена з Любомиром Полюгою (1925–2016) – охоронцем Головного командира УПА Романа Шухевича.

Фото: ЛОДА

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