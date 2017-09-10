Укрзалізниця заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну

ДП “Укрзалізниця” зупинила відправку поїзда у якому мав прибути в Україну Михеїл Саакашвілі. Про це стало відомо із стріму UMN, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами помічника М. Саакашвілі, який продемонстрував квиток на потяг політика, ця вказівка надійшла від керівництва “Укрзалізниці” . Тепер залізничники вимагають, аби Саакашвілі покинув потяг. У іншому випадку потяг із пасажирами нікуди не поїде.

«Шановні пасажири. У зв’язку із інформацією, що надійшла від національної поліції України про місцезнаходження у нашому поїзді особи без дозволу на в’їзд на територію України, керуючись законодавством України, потяг вирушить лише тоді, коли згадана особа полишить поїзд», – прозвучало із гучномовців по всьому складі потягу «Інтерсіті+».