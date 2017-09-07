На Львівщині молода вчителька вчинила самогубство

У Буську на горищі власного будинку повісилась молода жінка. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

«Вчора (6 вересня – ред.) до поліції надійшла інформація від місцевого мешканця про те, що на горищі в будинку він виявив тіло своєї сестри, яка покінчила з життям самогубством. Ніяких ознак насильницької смерть на тілі загиблої не виявлено. Тіло скероване на експертизу», – повідомила С. Добровольська.

Львівському порталу з власних джерел стало відомо, що дівчині було усього 22 роки. Вона працювала вчителькою

В свою чергу депутат Львівської обласної ради Петро Жукровський на своїй сторінці у Facebook написав, що загибла Маріанна Грушицька була талановитою вокалісткою, керівником дитячого ансамблю «Квіти надії», багато років виступала на районній та обласній сцені.

Фото: Facebook