На вулиці Виговського у Львові відкрили центр для діагностики раку у жінок

Сьогодні, 5 вересня, у Львові на базі комунальної 5-ї клінічної поліклініки відкрили Міський міжрайонний скринінговий центр для безкоштовної діагностики передракових захворювань та раку у жінок. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, центр обладнаний цифровим мамографом, він також забезпечений сучасними мікроскопами з відеосистемою та комп’ютерною технікою для ведення електронного реєстру. Незабаром тут також розмістять сучасний УЗД-апарат.

«Рак молочної залози займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності у жінок, рак шийки матки – друге… Це величезна трагедія та біда. Але на сьогоднішній день технології дозволяють виявляти ці патології на ранніх стадіях, щоби далі вчасно лікувати, оперувати та повертати жінку до життя…Єдина умова, щоби все закінчилося добре, – треба своєчасно виявляти цю патологію», – наголосив начальник управління охорони здоров’я Львівської міськради Володимир Зуб.

За його словами, створення таких скринінгових центрів у Львівській області, зокрема, і Львові – великий крок до подолання цієї проблеми, великий шанс вчасно виявляти передпухлинні стани або пухлини на ранніх стадіях, що дасть змогу своєчасно лікувати пацієнток.

Додамо, що у рамках проекту зі Світовим Банком у міський скринінговий центр інвестовано 8,7 млн грн.

«Зокрема, у маже 6 млн грн обійшовся надсучасний мамограф. Також за ці кошти були придбані сучасні мікроскопи для цитологічної лабораторії, яка розташована у цій поліклініці; комп’ютери в жіночі консультації для створення електронного реєстру; на майже мільйон закуплено щіточок для цитологічних обстежень», – розповів Володимир Зуб.

Своєю чергою директор департаменту охорони Львівської ОДА Ірина Микичак наголосила: «Проект Світового Банку реалізується у Львівській області завдяки тісній співпраці Міністерства, ОДА та департаменту охорони здоров’я, який створений для доступності та максимального наближення методів ранньої діагностики раку у жінок. Також реалізація Проекту стосується покращення якості та ефективності лікування злоякісних новоутворень».

Водночас консультант з управління проектом на Львівщині Христина Пак висловила сподівання, що жінки області переконаються, що рак – таки не вирок і насправді це страшне захворювання є виліковним.

«Ми сподіваємося на велику підтримку медичної спільноти, на те, що буде проведено максимальну кількість обстежень всього жіночого населення, що ці обстеження будуть безкоштовні, що жінки, які мешкають на Львівщині, матимуть більше доступу до скринінгу і знатимуть, що рак насправді є виліковним», – підсумувала вона.