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СБУ проводить обшуки в управлінні освіти ЛМР

Катерина Родак

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Сьогодні, 4 вересня, в управлінні освіти Львівської міськради, що на площі Ринок, 9, Служба безпеки України проводить обшуки.

Як повідомили Львівському порталу власні джерела, СБУ спільно з Національною поліцією проводить виїмку за адресою пл. Ринок, 9 в рамках кримінального провадження за ст. 363.

Довідка:

Ст. 363 ККУ: порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється.

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