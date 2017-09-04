СБУ проводить обшуки в управлінні освіти ЛМР

Сьогодні, 4 вересня, в управлінні освіти Львівської міськради, що на площі Ринок, 9, Служба безпеки України проводить обшуки.

Як повідомили Львівському порталу власні джерела, СБУ спільно з Національною поліцією проводить виїмку за адресою пл. Ринок, 9 в рамках кримінального провадження за ст. 363.

Довідка:

Ст. 363 ККУ: порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється.