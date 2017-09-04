Кліщі взялися атакувати мешканців Львівщини: як їх уникнути та куди йти по допомогу у разі укусу

Сезон активності кліщів триває з ранньої весни і до пізньої осені, однак найбільші піки їхньої активності є у квітні-травні та серпні-вересні. Саме зараз триває сезон літньо-осінньої активності кліщів, тож люди, які збираються на відпочинок на природу, або в ліс по ягоди чи гриби, повинні бути дуже обережними і дотримуватись певних рекомендацій. Як інформує Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», в цьому році щодо присмоктування кліщів в лікувальні установи міста вже звернулось 596 осіб.

Укус кліща загрожує хворобою Лайма, кліщовим енцефалітом та іншими недугами. Укус шкідливої комахи часто провокує симптоми, характерні для ГРВІ: загальна слабкість, нудота, підвищення температури тіла, тому діагностувати захворювання не завжди вдається. Іноді симптоматика включає оніміння шкіри, м’язові болі. Розвиток хвороби може призвести до ураження центральної нервової системи, паралічу, коми, летального результату. Інкубаційний період при зараженні бореліозом (хвороба Лайма) становить від 2 до 30 днів. Найпоширеніша ознака захворювання – червона пляма, що з’явилася від укусу. Вона помітно збільшується в розмірах, а через кілька тижнів зникає. Хвороба Лайма вражає нервову систему, суглоби, серце, шкіру.

Щоб уберегти себе від укусу кліща, вирушати до лісу або на поле потрібно в легкому, але закритому одязі. Краще надавати перевагу світло-сірим кольорам одягу, адже на чорному тлі кліща важко помітити.

Повернувшись з відпочинку, потрібно ретельно оглянути себе. Невеличке новоутворення, схоже на бородавку, і почервоніння навколо нього свідчать про те, що небезпека потрапила у глибокі шари шкіри. Бажано негайно звернутися за медичною допомогою, але якщо такої можливості немає, кліща можна видалити самотужки. Це можна зробити за допомогою шприца, нитки чи пінцета. Важливо витягти кліща цілим і якомога швидше. Адже що довше він перебуває у тілі, то більший ризик інфікуватись. Після видалення кліща рану потрібно обробити зеленкою.

Визначити на око, чи є кліщ переносником енцефаліту, бореліозу та інших загроз, неможливо! Вилучену комаху слід помістити в чисту герметичну тару і транспортувати в лабораторію особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру на вул. Круп’ярській, 27. Тел.276-85-92.