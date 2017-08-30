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На Львівщині перейдуть до вибіркової системи вирубки лісів

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Лісокористувачі на Львівщині перейдуть до вибіркової системи вирубки лісу. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Національному лісотехнічному університету України виділили кошти на підготовку проектів змін до чинних нормативно-правових актів, що мають стати юридичною нормою на загальнодержавному рівні.

«Перехід до вибіркової системи рубань лісу на засадах наближеного до природи лісівництва –  це пріоритетний напрям ведення лісового господарства в області. Громадськість готова підтримати проведення таких заходів і допомогти в удосконаленні нормативно-правових актів», – наголосив начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека.

Для навчання спеціалістів державних лісогосподарських підприємств будуть проводити польові семінари.

Фото: ЛОДА

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