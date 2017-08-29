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З 1 вересня квиток у трамваї та тролейбусі коштуватиме три гривні, а з жовтня подорожчають проїзні

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Львівське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету погодило проект рішення про встановлення тарифів на проїзд в електротранспорті Львова, згідно з яким, з 1 вересня тариф на проїзд в електротранспорті міста становитиме 3 грн та 1 грн 50 для учнів і студентів.

Зокрема, як зазначив Андрій Білий, в.о. директора ЛКП «Львівелектротранс», сьогодні підприємство отримало погодження від Львівського обласного територіального відділення антимонопольного комітету проекту рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті, саме у частині дотримання порядку формування тарифів. Відповідно запропонований тариф може бути затверджений на найближчому засіданні Виконавчого комітету Львівської міської ради.

Окрім того, за словами Андрія Білого, ЛКП «Львівелектротранс» готове до впровадження нового тарифу, а згодом, найімовірніше уже від жовтня, буде переглянуто ще й вартість місячних абонементних карток. У вересні ціни на абонементні картки на проїзд у тролейбусах та трамваях залишаться без змін.

Фото: Варіанти

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