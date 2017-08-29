На Яворівщині п’яний водій зніс бетонний паркан

У Яворівському районі п’яний водій «протаранив» огорожу господарства. Його із «закритою черепно-мозковою травмою» доставлено у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 серпня близько 17.30 в селі Старий Яр, Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2109», 51-річний мешканець Яворівського району, не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу господарства.

Внаслідок автопригоди водія із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню, у нього медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму, алкогольне сп’яніння».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.