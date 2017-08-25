Із наступного тижня у Львові стартують Дні мистецтва перфоманс

Із 28 серпня по 3 вересня вдесяте відбудеться єдиний в Україні фестиваль арт-перфомансу «Дні Мистецтва Перфоманс у Львові». Фестиваль щороку демонструє унікальні перфомативні практики та є простором спілкування перфомерів різних культур, поколінь та шкіл.

Вперше в Україні свої перфоманси продемонструють митці з Таїланду та Норвегії. З Бангкоку до Львова приїдуть Нопавен Сірівечкул, Монкхол Плайнбенченґ та Саріна Сетапон. Норвежець Стайн Генінґсен прилетить зі свого рідного острову Свальбард, що знаходиться у Льодовитому океані недалеко від Північного полюсу. У фестивалі також візьмуть участь перфомери з Великобританії – Сандра Джонстон та Алістер Макленан, Ізраїлю – Тамар Рабан, Шахар Маркус і Таль Розен, Польщі –Януш Балдиґа і Томаш Шрама та України – Володимир Кауфман, Василь Бажай, Марія Дроздова, Ярослав Футимський і Віталій Шупляк.

Окрім показів перфомансів, під час фестивалю також відбуваються зустрічі з митцями, лекції, відеопокази, майстер-класи, дискусії та проводиться експериментальна навчальна програма – «Школа перфомансу».

«Школа Перфомансу» – єдиний в Україні освітній майданчик арт-перфомансу, де можна перейняти досвід авторитетних майстрів з різних країн. Після завершення навчання учні зможуть презентувати аудиторії фестивалю власні перфоманс-ідеї. Цього року «Школа Перфомансу» пропонує дві незалежні навчальні програми. Одну проведе відомий польський перфомер та незмінний викладач «Школи» Януш Балдиґа. Другу – професорка Сандра Джонстон та професор Алістер Макленан з Ольстерського університету. На «Школу» існує попередня реєстрація. Щороку її закінчує близько 50 учнів з різних міст України.

Лекції на Днях Перфомансу читатимуть Томаш Шрама, Нопавен Сірівечкул, Стайн Генінґсен та Гліб Вишеславський.

Завдяки десяти рокам проведення «Днів Перфомансу» Львів перетворився на центр, звідки перфоманс поширюється на мистецькі середовища України, а «Школа Перфомансу» спричинила появу нової генерація українських перфомерів.

Основними локаціями фестивалю стануть: лекційний зал Львівського музею історії релігії, Львівський палац мистецтв, галерея«Дзиґа», вулиця Лесі Українки та середмістя Львова.

Всі перфоманси – вільні для споглядання

Слідкуйте за програмою на сайті фестивалю lvivartlab.com.