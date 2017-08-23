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У Львові СБУ затримала на хабарі свого співробітника

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Співробітники управління внутрішньої безпеки та управління СБУ в Львівській області спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника спецслужби.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що старший оперуповноважений вимагав десять тисяч доларів США та перереєстрацію елітного авто від власника одного з львівських розважальних закладів. У таку суму капітан оцінив вирішення питання щодо закриття відкритого кримінального провадження та забезпечення подальшої безпроблемної роботи закладу.

Співробітники спецслужби затримали хабарника у місті під час отримання грошей. Наразі відбуваються обшуки за місцями його роботи та проживання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Старшого уповноваженого затримано згідно зі ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою)Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення капітану про підозру та обрання запобіжного заходу.

«Поки наші побратими виконують бойові завдання у районі проведення АТО, деякі «колеги» беруть хабарі у мирних містах. Я беру ситуацію під особистий контроль до винесення справедливого вироку», – наголосив Голова СБУ Василь Грицак.

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