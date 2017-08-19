На Львівщині пенсіонер згорів під час спалювання стерні

В Городоцькому районі під час спалювання стерні загинув чоловік. Від отриманих опіків чоловік помер до приїзду медиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Городоцьке відділення поліції 18 серпня надійшло повідомлення з лікарні про те, що в одному із сіл району у полі згорів чоловік.

Як встановили правоохоронці, загиблим виявився 73-річний місцевий мешканець. Подія сталася під час спалювання стерні. Від отриманих опіків чоловік помер до приїзду карети швидкої допомоги.

Тіло пенсіонера без зовнішніх ознак насильницької смерті скероване на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.