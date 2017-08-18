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З неділі у центрі Львова почнуть діяти нові правила проїзду

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На вулиці І.Франка – Князя Романа – В. Шухевича відбулись зміни в організації дорожнього руху. З 20 серпня розпочнуть діяти нові правила проїзду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, якщо водій рухатиметься від пл. Митної в напрямку вул. І.Франка, то перед поворотом на пл. Соборну буде знак, що за 100 м рух прямо заборонено. Можна буде повертати на вул. Пекарську, або повертати на пл. Соборну, їхати до пл. Галицької, повернути на вул. Князя Романа і виїхати на вул. І. Франка.

Якщо водій рухатиметься від пл. І.Франка в напрямку вул. Личаківської, то з вул. І.Франка потрібно повернути на вул. Князя Романа, далі повернути на вул. В. Шухевича, виїхати на вул. І. Франка і рухатися в напрямку вул. Личаківської.

«Сьогодні ми встановлюємо відповідні дорожні знаки, які розпочнуть діяти з неділі, 20 серпня», – повідомили у Галицькій РА.

Фото: photo-lviv.in.ua

 

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