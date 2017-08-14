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Італійська авіакомпанія відкриває зі Львова шість рейсів

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З вересня зі Львівського аеропорту запустять літаки до Мілану. Про це сьогодні, 14 серпня, під час апаратної наради Львівської ОДА повідомила директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, уже цього тижня італійська авіакомпанія оголосить про нові рейси зі Львова.

«Оскільки лоукости не змогли на Італію та Іспанію відкрити рейси, то ми знайшли нову італійську компанію, яка вже днями оголосить, що 22 вересня Львів матиме новий рейс на Мілан по п’ятницям і неділям», – повідомила вона і додала, що згодом компанія планує запустити рейс і по вівторкам.

Окрім того, з грудня італійська компанія планує запустити рейси на Венецію та Неаполь, а зліта 2018 року – до Сардинії, Верони та Парми.

Т. Романовська уточнила, що наразі немає інформації щодо прайсів.

 

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