Із початку року на Львівщині оштрафовано 180 паліїв трави

Із початку 2017 року через спалювання сухої рослинності у області до адміністративної відповідальності притягнуто 180 порушників, на яких накладено штрафів на загальну суму 31 688 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції у Львівській області.

Найбільше випадків спалювання сухої рослинності зафіксовано у Жовківському, Мостиському, Яворівському та Перемишлянському районах.

З метою недопущення спалювання рослинності та її залишків, а також запобігання виникненню пожеж та їх розповсюдження на лісові насадження, торфовища, населені пункти, рейдові групи з числа держінспекторів з охорони навколишнього природного середовища упродовж пожежонебезпечного періоду здійснюють заходи держконтролю на території області щодо виявлення фактів порушення природоохоронного законодавства, притягнення винних осіб до відповідальності. У проведенні заходів активну участь приймають громадські інспектори з охорони довкілля.

У зв’язку із настанням сухої спекотної погоди Державна екологічна інспекція у Львівській області закликає не спалювати стерню, солому, суху рослинність.

Спалювання стерні дуже часто переростає у великомасштабні пожежі. Швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати такі пожежі на відкритих територіях дуже важко.