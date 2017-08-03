ОСТАННІ НОВИНИ

Польська авіакомпанія LOT запускає новий рейс зі Львова

|

Польська авіакомпанія LOT запускає рейс зі Львова до польського міста Бидгощ. Перший рейс відбудеться в ніч з 3 на 4 серпня, пише «Польське радіо».

Літаки курсуватимуть між двома містами у понеділки та п’ятниці. Політ із Бидґощи до Львова триматиме 1 годину 20 хвилин. Пасажири вирушають у подорож 78-місним літаком «Bombardier Dash Q400».

«Сполучення між містами Бидґощ та Львів – це чудове вирішення для кількох тисяч українців, котрі вчаться та працюють в нашому регіоні. Це теж можливість подорожувати, яка відкривається для мешканців нашого воєводства. Ми так спланували сполучення, що пасажири матимуть змогу провести вікенд у Львові», – сказав на прес-конференції віце-маршал Куявсько-Поморського воєводства Збіґнєв Орловський.

За словаим речника Польських авіаліній LOT Андріана Кубіцького, вступні аналізи показують, що сполучення Львів-Бидґощ буде рентабельним.

Фото: Щоденний Львів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів