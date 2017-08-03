Польська авіакомпанія LOT запускає новий рейс зі Львова

Польська авіакомпанія LOT запускає рейс зі Львова до польського міста Бидгощ. Перший рейс відбудеться в ніч з 3 на 4 серпня, пише «Польське радіо».

Літаки курсуватимуть між двома містами у понеділки та п’ятниці. Політ із Бидґощи до Львова триматиме 1 годину 20 хвилин. Пасажири вирушають у подорож 78-місним літаком «Bombardier Dash Q400».

«Сполучення між містами Бидґощ та Львів – це чудове вирішення для кількох тисяч українців, котрі вчаться та працюють в нашому регіоні. Це теж можливість подорожувати, яка відкривається для мешканців нашого воєводства. Ми так спланували сполучення, що пасажири матимуть змогу провести вікенд у Львові», – сказав на прес-конференції віце-маршал Куявсько-Поморського воєводства Збіґнєв Орловський.

За словаим речника Польських авіаліній LOT Андріана Кубіцького, вступні аналізи показують, що сполучення Львів-Бидґощ буде рентабельним.

Фото: Щоденний Львів