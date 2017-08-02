Неподалік «Арени Львів» знайшли труп чоловіка (фото 18+)

На польовій дорозі в с.Зубра Пустомитівського району виявлено труп чоловіка. Цю інформацію Львівському порталу підтвердила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

Труп було виявлено за кілометр до стадіону «Арена Львів». Наразі правоохоронці встановлюють особу чоловіка.

«Прикмети трупа: на вигляд 50 років, ріст 170 сантиметрів, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, темне волосся з сивою скронею, сиві вуса.

Був одягнений: голубі кросівки з трьома білими смугами на шнурівки білого кольору, чорні шкарпетки, спортивні штани сірого кольору з білою смужкою з правої та лівої сторін, чорні труси, на відстані 1м. виявлено футболку синього кольору, на лівій руці годинник з металу жовтого кольору, при собі мав в’язку з двох ключів та брилок від домофону, сигарети «Київ – червоні», клітчасту сумку з жилки синього кольору в якій знаходились біле пластмасове відро, чотири скляні банки об’ємом 0,5л., кухонний ніж та светр в чорно-синю смужки з комірцем на три гудзики.

Якщо хтось впізнав неопізнаного загинувшого, прохання звертатись в Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області за адресою 81100, м. Пустомити, вул. Шевченка, 1, Львівська область, або звернутись за телефонами 067-35-35-812, або 102», – інформує «Варта 1».

Фото: Варта 1