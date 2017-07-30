Одне із озер на Львівщині «кишить» небезпечною інфекцією

На Львівщині в одному із озер, де купаються люди, виявлено лептоспіроз. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Так, лабораторією було досліджено 15 взірців води з відкритих водойм Львівської області. При дослідженні води з озера “Молодіжне”, що у м.Перемишляни, лабораторією особливо небезпечних інфекцій виявлено позитивний результат № 8 від 29.06.2017р. : Лептоспіра Sp.p.(патогенні).

Забруднені водойми несуть загрозу інфікування людей, які відпочивають біля озера, купаються в озері, займаються риболовлею. Скеровані листи голові Перемишлянської міської ради та голові Львівської обласної державної адміністрації щодо сприяння у виділенні коштів на проведення одномоментної суцільної дератизації.

Досліджено на холеру 55 проб води відкритих водойм та 2 проби стічної води, результати від’ємні.

Зазначимо, що зазвичай лептоспіроз переносять щурі.