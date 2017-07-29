У п’ятьох парках Львова мешканці підхопили небезпечну хворобу Лайма

У Львові та обалсті збільшилась кількість випадків зараження хворобою Лайма. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Всього за 6 місяців (І півріччя) 2017 року у Львівській області зареєстровано 66 випадків хвороби Лайма (інт.показник – 2,64 на 100 тис.нас.), що на 31 більше за аналогічний період 2016 року (35 осіб, 1,4 на 100 тис.нас.). З них – у січні – 5, у лютому – 2, березні – 0, квітні – 3, у травні – 21, у червні – 35 випадків.

Випадки захворювання реєструвались у більшості в містах (78,8 % ), у т.ч. у м. Львові – 46, м. Самбір, Радехів, Буськ, Яворів – по 1, м.Золочів – 2, а також Яворівському – 5, Золочівському – 3, Радехівському, Буському, Бродівському, Жовківському, Жидачівському, Стрийському – по 1вип.

Серед захворілих дітей до 17 років – 6, решта 60 – особи дорослого віку, причому найбільшу частку склали люди 31-40 років – 18 осіб (27,3 %) та віком 51-60 років – 13 осіб (19,7 %). Із загального числа хворих жінки становили 51,5 % (34 особи), чоловіки – 48,5 %( 32 особи).

Укус кліща в анамнезі зареєстровано у 56 хворих (84,8 %), решта 10 осіб укус заперечували чи не пам’ятали. Хворі вказували про укуси кліщів як восени 2016 р. (10 випадків), так і в сезон березень-червень 2017 року (46 випадків), з них у березні – 2, у у квітні – 10, у травні – 20, та червні – 14.

Напади кліщів відбувались за місцем проживання: на присадибних ділянках, в лісі, на територіях відпочинку, на озерах, у лісопарках. На території м. Львова 30 хворих вказували на укуси кліщів, в т.ч. у Сихівському лісі – 4, Стрийському парку, парку «Знесіння», парку Погулянка – по 2, у лісовому масиві Рясне-2, у м. Винники та парку Ів.Франка – по 1 випадку, решта 17 випадків – на присадибних та прибудинкових територіях. Інфікування хворих сталося також на територіях Яворівського (5), Золочівського (4), Пустомитівського (3), Радехівського, Жовківського, Городоцького – по 2 випадки, Миколаївського, Жидачівського, Стрийського районів та м.Моршин – по 1 випадку, а також на території Тернопільської області (1), м.м. Чернівці та Харків – по 1, у Республіці Польща – 2 випадки. Локалізація укусу – найчастіше нижні кінцівки – 66,0 % (37 випадків), тулуб та верхні кінцівки – по 14,3 % (по 8 випадків), а також область голови та шиї (3 випадки). Більшість хворих видалила кліща самостійно – 48 осіб (85,7 %), 8 хворих (14,3 %) звернулись в ЛПЗ.

У 2017 р. в Львівській області за даними ЛПЗ за медичною допомогою з приводу укусів кліщів звернулись 599 осіб, зокрема у червні – 247, в т.ч. у м.Львові –399 і 169 відповідно.

Від початку сезону активності кліщів (з березня) 2017 року на базі лабораторії ОНІ ДУ «ЛОЛЦ МОЗУ» лабораторно досліджено 233 кліщі, знятих з людей. Виявлено позитивних – 60 екз (25,8 %). Всім пацієнтам з укусом кліща рекомендовано консультація інфекціоніста.

Варто відмітити, що самостійне видалення кліща, особливо без дотримання рекомендацій і правил асептики, може призвести до ускладнення перебігу хвороби та тривалого загоєння місця укусу внаслідок додаткового бактеріального інфікування ранки. Тож самостійно видаляти кліща, що присмоктався, варто лише тоді, коли нема можливості швидко звернутись за медичною допомогою. Поряд з цим слід наголосити про необхідність якнайшвидшого лабораторного дослідження знятого з людини кліща з метою виявлення інфікованості збудниками Лайм-бореліозу, що дає можливість застосувати заходів екстреної профілактики захворювання, про що хірурги та травматологи не завжди знають і наголошують пацієнтам.

Окрім того з метою моніторингу паркових зон м.Львова у І півріччі ентомологами обласного та міського лабцентрів було зібрано 64 екз.іксодових кліщів. При дослідження в лабораторії ОНІ виявлено 6,25 % (4 екз.) позитивних результатів – інфікованих збудниками Лайм-бореліозу переносників. При дослідженні зібраних в природі іксодових кліщів у Яворівському (25 екз.) та Жовківському (40 екз.) районах виявлено інфікованих бореліями – 16,0 % та 10,0 % відповідно. Такі показники свідчать про високий ступінь небезпеки інфікування населення Львівської області та м.Львова.