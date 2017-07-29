Цьогоріч за польські гроші у Львові відреставрують низку архітектурних пам’яток. Перелік

Міністерство культури і національної спадщини Польщі цьогоріч проведе роботи на понад 8 млн грн на реставрацію у Львові пам’яток культури. Про це повідомляють у Мінкульті Польщі.

Так, на Личаківському кладовищі за кошти поляків буде відновлено надгробки, зокрема і трьом президентам Львова.

Окрім того, за 1,47 млн грн завершають реставраційні роботи у Латинському кафедральному Соборі Успіння.

913 тис. грн піде на завершення реставрації Вірменського кафедрального собору, а 2,8 млн грн – на храм Петра і Павла (костел Єзуїтів).

За 945 тис. грн у Львові наведуть лад з костелом Святого Антонія і відремонтують Шпиталь святого Лазаря за 575 тис. грн.

Подібні реставраційні роботи у Львові відбуваються з 2008 року на основі протокольних узгоджень, підписаними представниками Мінкультури Польщі з представниками міської влади Львова.