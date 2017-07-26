У Львові винайшли панацею від хабарів у РАЦСах?

За перше півріччя 2017 року у Львові послугою «Шлюб за добу» скористалось 726 пар. Про це сьогодні, 26 липня, під час прес-конференції повідомив начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, попри скептичні настрої, «Шлюб за добу» себе виправдав.

«Було дуже багато скептиків, що це не по-галицьки, що воно не буде працювати. Але статистика говорить про інше. Загалом у межах цього проекту зареєстровано у Львові 1200 шлюбів, і у цьому році – це є 726 шлюбів», – повідомив посадовець.

Він нагадав, що скористатись послугою можна у трьох точках Львова% у аеропорту «Львів», на стадіоні «Арена Львів» та у музеї «Шевченківський гай».

«Ті молоді люди, які хочуть вже і негайно і впевнені у своєму рішенні, вони можуть без бюрократії, без черг, хабарів просто прийти оплатити послугу і цього ж дня оформити свої стосунки. Це правильно, бо держава не має створювати перепони», – вважає Я. Жукровський.

Загалом в Україні цією послугою скористались 12 тисяч пар.

«У нас зафіксовано декілька розлучень – з 1200 шлюбів лише 6 розлучень. Навіть немає 1% від загальної кількості», – додав посадовець.

За його словами, тепер кошти, які раніше витрачали львів’яни на хабарі у РАЦСах, вони офіційно витрачають на послугу «Шлюб за добу»:

«На рахунки державних підприємств надійшли відповідні кошти, і ми вважаємо, що це кошти, які люди до запровадження проекту платили якимись іншим чином – не правовим способом».