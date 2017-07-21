У стінах львівської мерії запропонували знести церкву Московського патріархату

Депутат Андрій Карбовник під час вчорашнього сесійного засідання звернувся із запитом щодо демонтажу споруди церкви на проспекті Червоної Калини, 89, де діє храм Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє кореспондент Львівський портал.

Як він зауважив, храм збудований самовільно, будівлю звели без будь-яких погоджень.

«Мій запит стосується одного з храмів цієї церкви (йдеться про УПЦ МП,- Ред.), який знаходиться на перехресті Антоненка-Давидовича та проспекту Червоної Калини. На стільки мені відомо, цей храм збудований самовільно, жодних прав на земельну ділянку, яка є власністю територіальної громади Львова, не оформлено. Щоб зрозуміти, як до нього ставляться мешканці, достатньо підійти і побачити, що всі його стіни розписані написами «Філія ФСБ», – зазначив депутат.

Отож, Андрій Карабовник наголосив на необхідності демонтувати споруди:

«Тому, я прошу, зокрема, і міського голову взяти це питання на контроль, вжити заходів стосовно перевірки вищевказаних фактів та повернення земельної ділянки у комунальну власність з незаконного володіння та демонтажу самочинного будівництва на проспекті Червоної Калини, 89 у Львові».

Більше того він додав, що під час богослужінь лунають антиукраїнські заклики.

«У ньому збираються групи осіб, начебто з метою проведення богослужінь, називаючи себе представниками Української православної церкви (Московського патріархату). Насправді, мешканці мікрорайону повідомляють про систематичні заклики з боку цих осіб до повалення України, про погрози розправою з українськими діячами та заклики до силової зміни української влади. У Львові почали діяти диверсійні групи, метою яких є розхитування ситуації!», – каже депутат, інформує прес-служба фракції «Свобода» у ЛМР.

Фото: Кіріос