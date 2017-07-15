Тимківа заарештували на 2 місяці і призначили 2 мільйони застави

Керівнику ДП «Львівського бронетанкового заводу», якого підозрюють у відмиванні державних коштів на майже 30 мільйонів гривень, присудили 60 днів арешту, щоправда із можливістю вийти на волю за 2 млн грн застави.

Як повідомляє УП, Солом’янський райсуд Києва обрав директору Львівського бронетанкового завода Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту. Як повідомляють у ЦПК, Тимківу дозволено внести заставу у розмірі 2 млн грн.

Як відомо, 5 нардепів від БПП та Батьківщини були присутні на засіданні суду та просили взяти Тимківа на поруки.

Напередодні НАБУ спільно з прокурорами САП затримали директора ДП «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.

За інформацією слідства, службовці ЗСУ спільно з посадовцями Львівського бронетанкового заводу закуповували запчастини та комплектуючі до бронетанкового озброєння та техніки, розтративши 28,5 млн грн бюджетних коштів.