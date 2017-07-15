Нардепи прийшли брати на поруки директора Львівського бронетанкового

У Києві суд обирає запобіжний захід затриманому напередодні директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу. Як повідомляють у ЦПК, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає для Тимківа арешт з альтернативою внесення застави у сумі 28 млн грн, пише УП.

Адвокат Тимківа у свою чергу заявив, що докази, надані суду САП необґрунтовані, а директор здійснив «ефективну реалізацію коштів, можливо, з невеликими порушеннями».

Також на судовому засіданні присутні нардепи від «БПП» та «Батьківщини», які просять суд дозволу взяти Тимківа на поруки.

Зокрема, з такими пропозиціями до суду звернулися нардепи від БПП Юрій Соловей, Микола Паламарчук, Ігор Алексєєв та Валерій Пацкан, а також від «Батьківщини» Валерій Дубіль.

Як відомо, напередодні НАБУ спільно з прокурорами САП затримали директора ДП «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.

За інформацією слідства, мова йде про відмивання 28,5 млн грн бюджетних коштів.

«Суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а інколи й неробочі двигуни, у 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо», – повідомили у САП.