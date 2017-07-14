НАБУ арештувало п’ятеро осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей на Львівському бронетанковому заводі

НАБУ затримала п’ятьох осіб, яких підозрюють у відмиванні майже 30 мільйонів гривень на ДП «Львівський бронетанковий завод». Наразі затримано: начальника ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (генерал-майора), начальника відділу ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (полковника), директора та заступника директора ДП «Львівський бронетанковий завод», а також засновника ТОВ, задіяного у схемі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАБУ.

За даними прес-служби НАБУ, Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у вчиненні розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Також затримано засновника комерційної структури.

В ході досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що службові особи ЦБТУ ЗСУ Озброєння Збройних Сил України у змові зі службовими особами ДП «Львівський бронетанковий завод», засновником ТОВ та за участі фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, чим у 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 млн. грн.

Суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше використовувалися. До того ж ці старі, а інколи й неробочі, двигуни раніше вже були продані – у 2008-2009 роках їх реалізовували підприємствам на внутрішньому ринку, як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів припинився ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо.

Варто також зауважити, що розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ розпочали наприкінці листопада 2016 року.

Раніше Львівський портал повідомив, що НАБУ затримало керівництво Львівського бронетанкового заводу.

Як відомо, сьогодні відбудеться робоча поїздка Президента України Петра Порошенка до Львівської області. У планах президента відвідини стратегічного державного підприємства «Львівського бронетанкового заводу»